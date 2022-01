Sensi: «Ho voluto fortemente la Samp, per Mancini è la soluzione ideale per me» (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefano Sensi è un calciatore della Sampdoria. Sul sito ufficiale del club doriano le sue prime parole con la nuova divisa. «Segnare in Coppa Italia è stato molto importante per me, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: volevo fortemente venire qui per mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare continuità alle mie prestazioni. Sono molto contento di essere alla Samp. Genova per me rappresenta una grande rampa di rilancio: vengo da due anni difficili in cui sappiamo tutti quello che ho passato. L’ultimo gol in A tra l’altro l’ho fatto proprio a Marassi, ora spero di farne altri ma con questa maglia. Mancini mi ha parlato molto bene della piazza, mi ha invitato a venire perché pensava fosse la soluzione ideale per me. Sicuramente è stata una spinta in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefanoè un calciatore delladoria. Sul sito ufficiale del club doriano le sue prime parole con la nuova divisa. «Segnare in Coppa Italia è stato molto importante per me, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: volevovenire qui per mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare continuità alle mie prestazioni. Sono molto contento di essere alla. Genova per me rappresenta una grande rampa di rilancio: vengo da due anni difficili in cui sappiamo tutti quello che ho passato. L’ultimo gol in A tra l’altro l’ho fatto proprio a Marassi, ora spero di farne altri ma con questa maglia.mi ha parlato molto bene della piazza, mi ha invitato a venire perché pensava fosse laper me. Sicuramente è stata una spinta in ...

