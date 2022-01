Salvini: 'Mattarella bis non è un ripiego, oggi si chiude e si pensa ai problemi degli italiani' (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Restituiamo al Parlamento la possibilità di lavorare, piuttosto che perdere un'altra settimana a dire e raccogliere dei no, allora sarebbe più serio chiedere al presidente Mattarella il sacrificio di ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Restituiamo al Parlamento la possibilità di lavorare, piuttosto che perdere un'altra settimana a dire e raccogliere dei no, allora sarebbe più serio chiedere al presidenteil sacrificio di ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - ilfoglio_it : ?? Bruno #Tabacci al Foglio: “Voto #Mattarella”. Ah si? “Certo, ovvio. Ma quali leader? Ma quali partiti? Quando sar… - mdbonf : RT @GiorgiaMeloni: Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio… - mimanda_picone : RT @siriomerenda: Salvini al Quirinale per chiedere un Mattarella bis... @lefrasidiosho #Salvini #presidenterepubblica #vergognatevi #Mat… -