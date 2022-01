Salernitana, vicino il doppio colpo Mousset Bohinen: i dettagli (Di sabato 29 gennaio 2022) La Salernitana non si ferma sul mercato: vicino il doppio colpo Mousset e Bohinen La Salernitana sta lavorando sul mercato e lo sta facendo a testa bassa. Sabatini ha chiuso per diversi giocatori in pochi giorni e altri ne dovranno arrivare. I campani avrebbero trovato l’accordo anche per due innesti: Mousset e Bohinen. Il primo in prestito fino a giugno con ingaggio a 400 mila euro e un riscatto in caso di salvezza. vicino anche il centrocampista del Cska Mosca in prestito con diritto di riscatto e possibilità di restare a scelta del giocatore in caso di salvezza. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Lanon si ferma sul mercato:ilLasta lavorando sul mercato e lo sta facendo a testa bassa. Sabatini ha chiuso per diversi giocatori in pochi giorni e altri ne dovranno arrivare. I campani avrebbero trovato l’accordo anche per due innesti:. Il primo in prestito fino a giugno con ingaggio a 400 mila euro e un riscatto in caso di salvezza.anche il centrocampista del Cska Mosca in prestito con diritto di riscatto e possibilità di restare a scelta del giocatore in caso di salvezza. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

