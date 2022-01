Salernitana, in arrivo Mousset dallo Sheffield United (Di sabato 29 gennaio 2022) La Salernitana si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo, per provare a raggiungere la salvezza nella seconda metà di stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, infatti, dallo Sheffield United è in arrivo l’attaccante Lys Mousset, il cui contratto con la formazione di Championship inglese era in scadenza a giugno 2022. I campani, quindi, rileverebbero il cartellino del classe ’96 per circa 400mila euro. Le visite mediche sono previste già per la giornata di domani, domenica 30 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Lasi prepara ad accogliere un nuovo rinforzo, per provare a raggiungere la salvezza nella seconda metà di stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, infatti,è inl’attaccante Lys, il cui contratto con la formazione di Championship inglese era in scadenza a giugno 2022. I campani, quindi, rileverebbero il cartellino del classe ’96 per circa 400mila euro. Le visite mediche sono previste già per la giornata di domani, domenica 30 giugno. SportFace.

