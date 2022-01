Quirinale | il Pd formalizza con una standing ovation il voto per Mattarella

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 gennaio 2022) E’ stata accolta con unaunanime dall’assemblea dei grandi elettori Pd riunita a Montecitorio la proposta del segretario Enrico Letta di votare stasera per il secondo mandato di Sergio, come da accordo fra le forze della maggioranza. Il capogruppo Serracchiani e Malpezzi andranno fra poco aldal capo dello Stato uscente con gli altri gruppi di maggioranza are la posizione a, chiedendogli di accettare la rielezione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.