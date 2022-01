Oroscopo di Barbanera 29 gennaio: sabato di alti e bassi… restate calmi (Di sabato 29 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Cielo con qualche nuvola di troppo, ma con Saturno a favore, sfodererete senso pratico arricchito da un invidiabile sesto senso. Un mix invincibile. Toro (21/4 – 20/5) – Grazie a Urano, avrete un’idea geniale che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da fin troppo tempo. Gemelli (21/5 – 21/6) – Con Giove quadrato in Pesci, non disperdete le forze in impegni infruttuosi. Rallentate i ritmi, riposatevi in luoghi immersi nella natura. Cancro (22/6 – 22/7) – sabato un po’ agitato. La Luna avversa vi rende inquieti e accentua un clima disordinato che fa poco per voi. Fate attività che ristabiliscano tranquillità. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Cielo con qualche nuvola di troppo, ma con Saturno a favore, sfodererete senso pratico arricchito da un invidiabile sesto senso. Un mix invincibile. Toro (21/4 – 20/5) – Grazie a Urano, avrete un’idea geniale che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da fin troppo tempo. Gemelli (21/5 – 21/6) – Con Giove quadrato in Pesci, non disperdete le forze in impegni infruttuosi. Rallentate i ritmi, riposatevi in luoghi immersi nella natura. Cancro (22/6 – 22/7) –un po’ agitato. La Luna avversa vi rende inquieti e accentua un clima disordinato che fa poco per voi. Fate attività che ristabiliscano tranquillità. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi ...

Advertising

ALDO_IOZZOLINO : ˜”*°•.˜”*°• L'oroscopo del giorno e Offerto da •°*”˜.•°*”˜ 'CAFFE STAZIONE' Aperto h24 Tanti Servizi Per te - Vi… - infoitcultura : Oroscopo Barbanera: le previsioni per domani 30 gennaio 2022 - zazoomblog : Oroscopo di domani 30 gennaio 2022 - Barbanera - #Oroscopo #domani #gennaio #Barbanera - zazoomblog : Oroscopo di oggi 29 gennaio 2022 - Barbanera - #Oroscopo #gennaio #Barbanera - infoitcultura : Oroscopo di Barbanera 19 gennaio: alti e bassi per tutti, oggi mercoledì birichino -