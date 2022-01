Olivera-Napoli: la reazione dei tifosi del Getafe (Di sabato 29 gennaio 2022) Mathias Olivera è sempre più vicino ad approdare al Napoli e l’affare sembrerebbe già fatto per l’estate. In Spagna se ne parla tanto ed i tifosi stanno tempestando di commenti sui social, del giocatore e del Getafe, esprimendo tutto il loro dispiacere. Photo: Getty Images – Olivera C’è, infatti, chi tra i tifosi ha commentato: “Ma come 10 milioni? Sono davvero pochi” alla luce delle ottime prestazioni sfornate con la maglia del Getafe. C’è che invece sperava di vedere l’uruguagio ancora nella Liga, vestire la maglia dei colchoneros, così come chi lo ringrazia per il trascorso al Getafe come fosse già andato via. Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Mathiasè sempre più vicino ad approdare ale l’affare sembrerebbe già fatto per l’estate. In Spagna se ne parla tanto ed istanno tempestando di commenti sui social, del giocatore e del, esprimendo tutto il loro dispiacere. Photo: Getty Images –C’è, infatti, chi tra iha commentato: “Ma come 10 milioni? Sono davvero pochi” alla luce delle ottime prestazioni sfornate con la maglia del. C’è che invece sperava di vedere l’uruguagio ancora nella Liga, vestire la maglia dei colchoneros, così come chi lo ringrazia per il trascorso alcome fosse già andato via.

