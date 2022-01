Novità tagli capelli inverno 2022 | il bob e la bottleneck bang di Dakota Johnson

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questo è il momento giusto per scoprire tanti nuovidida sfoggiare nei prossimi mesi. Tutte le chiome sono sempre molto facili da portare e sono ideali per avere uno stile molto glamour. TendenzeIn questoè molto gettonato il bob. La lunghezza di quest'ultimo deve arrivare leggermente sotto il mento. Sulla chioma in questione si possono realizzare delle scalature molto leggere, per regalare un bel movimento al tutto. Sul caschetto non può mai mancare la frangia e questa può essere pari o sfilata. Sul bob si può creare uno styling mosso o liscio e tutto questo in base allo stile e alle esigenze di ogni donna....