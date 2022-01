“Non giocherà la…”, che tegola per il PSG: doccia fredda per Pochettino (Di sabato 29 gennaio 2022) Brutta notizia per il PSG in vista della sfida di Coppa di Francia contro il Nizza: infortunio in rosa. Non c’è pace per Sergio Ramos. Il difensore, che ha lasciato il Real Madrid in estate e intrapreso la sua nuova avventura professionale in Francia, si è fermato ancora una volta. Gli infortuni sono i veri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Brutta notizia per il PSG in vista della sfida di Coppa di Francia contro il Nizza: infortunio in rosa. Non c’è pace per Sergio Ramos. Il difensore, che ha lasciato il Real Madrid in estate e intrapreso la sua nuova avventura professionale in Francia, si è fermato ancora una volta. Gli infortuni sono i veri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FiorinoLuca : Nello scontro diretto con Rafa Nadal, Matteo #Berrettini si giocherà non solo l'accesso in finale ma anche la posiz… - RaffaelePetito : @DanieleSpadaro @romeoagresti @GoalItalia Conoscendo Allegri sono praticamente certo che Vlahovic non partirà titol… - lunaticdeb : RT @7Robymar: 'Non ci sarà Barella' / 'Giocherà Gagliardini' - Marco_Piso_71 : RT @EpyAle: Non so se vi sono chiare le due conseguenze dell'acquisto di #Zakaria : 1) Locatelli, sprecato davanti alla difesa, giocherà me… - debfcim : RT @7Robymar: 'Non ci sarà Barella' / 'Giocherà Gagliardini' -

Ultime Notizie dalla rete : Non giocherà Modena domani alla prova dell'Entella ... ancora out Baroni che non figura tra i convocati. La gara è doppiamente importante perché costituisce anche la tappa di avvicinamento al derby del Secchia, che si giocherà mercoledì 2 febbraio al ...

Gubbio, ripartire con il Grosseto dopo la socnfitta di Chiavari: 'Mi aspetto una reazione di carattere da parte dei ragazzi' Tazzer - continua Torrente - giocherà da subito perchè purtroppo per infortunio sia Lamanna che Aurelio non ci saranno. Il Grosseto - conclude Torrente - gioca molto in verticale e sulle seconde ...

La Sampdoria ufficializza Sensi: non giocherà il derby, ma sfiderà il Milan nel turno successivo Milan News ... ancora out Baroni chefigura tra i convocati. La gara è doppiamente importante perché costituisce anche la tappa di avvicinamento al derby del Secchia, che simercoledì 2 febbraio al ...Tazzer - continua Torrente -da subito perchè purtroppo per infortunio sia Lamanna che Aurelioci saranno. Il Grosseto - conclude Torrente - gioca molto in verticale e sulle seconde ...