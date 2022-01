Advertising

StefaniaFalone : Mattarella e lo schiaffo ai partiti - Testament73 : RT @ProItalia_org: Con buona pace di chi ancora riponeva speranze nella tenuta democratica delle nostre istituzioni, Sergio #Mattarella si… - GPTurchi : RT @ProItalia_org: Con buona pace di chi ancora riponeva speranze nella tenuta democratica delle nostre istituzioni, Sergio #Mattarella si… - ProItalia_org : Con buona pace di chi ancora riponeva speranze nella tenuta democratica delle nostre istituzioni, Sergio… - CardelliAc : RT @mariamacina: Mattarella dà il primo schiaffo: decide d' incontrare i capigruppo,NON i leaders di partito.Dimostrazione che dà fiducia a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella schiaffo

...impallinando la candidatura di Elisabetta Casellati (insieme ai totiani) per dare unoa ... "Chiedo a tutti di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere adi continuare", ...Un'omissione che la dice lunga, che nello stile di- sobrio, pacato - è unoa chi non è stato in grado di trovare una soluzione alternativa . Nessun riferimento, infine, alla ...Lo sappiamo, la sinistra politica non c’è, va ricostruita dalle fondamenta. Ma l’allargamento e il consolidamento dell’area democratica restano obiettivi ineludibili. Per il momento ci godiamo l’appla ...(Adnkronos) – “Ecco the winner!”. Dario Franceschini saluta così Enrico Letta in pieno Transatlantico. Il segretario, che non ha mai nascosto di aver lavorato per l’ipotesi di Mario Draghi al Colle, c ...