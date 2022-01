Luca Lombardo il trasformista conquista il Teatro Acacia con il suo Poubelle

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sulla scia dei successi ottenuti in giro per il mondo,ha affascinato il pubblico partenopeo con uno show sorprendente fatto di bravura, poesia e fantasia senza confini. Riuscendo nonostante le note difficoltà ad affollare la sala deloltre ogni aspettativa, ilnello storicizzato spazio vomerese hato il

Advertising

sinapsinews : Luca Lombardo, tutto esaurito all’Acacia per Poubelle - positanonews : #Arte #Copertina #EventieSerate #Poumbelle #TeatroAcacia Stasera al teatro Acacia lo show “Poubelle” di Luca Lombar… - raf_difrancisca : Oggi primo incontro per la costituzione del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese con la par… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Lombardo

2a News

Incontriamo così Alessio Pellizzoni (711mila followers) 23 anni, volto simpatico e paffuto ... Questa è la domanda che il giovanissimoBroglia (522mila follower) rivolge agli amici per poi ......aspettano segnali da Raffaele. L'ex governatore, recentemente riabilitato, è impegnato nella definizione delle griglie di partenza per Palermo - Città, Messina (sempre che Denon ...La tappa fissa è da Luca Zaia. Abbracci e sorrisi ... Ora si riparte da zero. Con l’asse lombardo-veneto Berlusconi-Salvini-Zaia sconfitto dalle imboscate della partitocrazia.Goggia, Brignone, Moioli e Fontana le star della spedizione ai Giochi invernali che precedono l'edizione 2026 di Milano-Cortina. In totale 21 gli atleti ...