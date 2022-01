LIVE Virtus Bologna-Cremona, Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Questa la squadra arbitrale del match: Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni, Marco Pierantozzi. 19.45 Tutti questi scontri diretti sono stati giocati in regular season eccetto la semifinale di Coppa Italia 2018/19 (vinse Cremona 102-91) e le due partite del girone di Supercoppa 2020/21 (conquistate entrambe dalla Virtus). 19.40 Sono ben 25 i precedenti disputati tra le due squadre e la Vanoli è avanti sia nel computo totale (13-12) che nelle sfide tenutesi a Bologna (6-5). 19.35 Il riscaldamento dei giocatori della Virtus Bologna: I bianconeri vi aspettano in campo #thisisVirtus #thisisUs #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/mChjI15JJ9 — Virtus Segafredo Bologna ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Questa la squadra arbitrale del match: Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni, Marco Pierantozzi. 19.45 Tutti questi scontri diretti sono stati giocati in regular season eccetto la semifinale di Coppa Italia 2018/19 (vinse102-91) e le due partite del girone di Supercoppa 2020/21 (conquistate entrambe dalla). 19.40 Sono ben 25 i precedenti disputati tra le due squadre e la Vanoli è avanti sia nel computo totale (13-12) che nelle sfide tenutesi a(6-5). 19.35 Il riscaldamento dei giocatori della: I bianconeri vi aspettano in campo #thisis#thisisUs #LBA #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/mChjI15JJ9 —Segafredo...

