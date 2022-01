Letta: "Nessuna obiezione su Belloni, era uno dei nomi Bruciata subito. Non c'era un accordo tra Lega e M5S" (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella vicenda della candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale "tutto e' trasparente. Io considero che non ci sia stato un accordo preventivo tra Lega e M5S sulla operazione di cui dopo per via del corto circuito mediatico si parla ora. Un'operazione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella vicenda della candidatura di Elisabettaal Quirinale "tutto e' trasparente. Io considero che non ci sia stato unpreventivo trae M5S sulla operazione di cui dopo per via del corto circuito mediatico si parla ora. Un'operazione... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Letta Nessuna La fiera delle vanità. Quando una buona soluzione non è sufficiente Nessuna leadership ne è uscita immacolata. Certo, però, c'è chi ne è uscito assai contuso. Facciamo ... 6 Enrico Letta: il suo vero obiettivo era non spaccare il gruppo del PD. E non subire un ...

Tajani: "Sapremo fare la pace ma serve più europeismo" Poi ieri notte abbiamo detto a Letta di fare una riunione di maggioranza per chiudere un accordo ed ... Nessuna novità? In questi giorni si è rafforzata molto la collaborazione con tutte le forze che ...

Colle, Letta: Nessuna obiezione su Belloni. Non c'era un accordo Lega-M5S Affaritaliani.it Quirinale: Letta, 'formalmente compatibile che capo Dis diventi presidente Repubblica' Roma, 30 gen Che la capa del Dis, Elisabetta Belloni, venga candidata alla presidenza della Repubblica "è formalmente compatibile, non c'è nessuna discussione d ...

Quirinale: Letta, nessun accordo prevetivo Lega-M5S. Cortocircuito mediatico Roma, 30 gen. (LaPresse) - "Io considero che non ci sia stato un accordo preventivo tra Lega e M5S, sull'operazione di cui si sta parlando (Elisabetta ...

