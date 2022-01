Juventus U23-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus U23-Feralpisalò, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) La, l’, latv ediU23-, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace.

