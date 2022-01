Il carteggio epistolare fra Montale e Solmi | amici e rispettivi lettori di fiducia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) A Parma, nell’autunno del 1917, s’incontrano due allievi ufficiali con ambizioni letterarie. Il più anziano, un genovese di ventuno anni, si chiama Eugenio, e ha già scritto i versi di “Meriggiare pallido e assorto”; il più giovane, un diciottenne torinese di ascendenze emiliane, è Sergio, attratto dagli opposti esempi di Gozzano e Rimbaud. Poco dopo,viene mandato in Vallarsa, ricordata negli “Ossi” e nei “Mottetti”, mentrecombatte sul Montello, in un paesaggio veneto evocato a più riprese in prose liriche e poesie. Ma intanto l’incontro ha suscitato un’zia che durerà per l’intera vita di entrambi, cioè fino a quel 1981 in cui il poeta-critico e il critico-poeta si spegneranno a meno di un mese di distanza l’uno dall’altro. Di questo legame, che ha avuto un’importanza ...