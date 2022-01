Giorgetti verso le dimissioni per fare le scarpe a Salvini? (Di sabato 29 gennaio 2022) L’imminente (ri)elezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha visto diversi leader autoproclamatisi vincitori di questa estenuante partita politica: Giuseppe Conte ha sottolineato il crescente consenso del Movimento 5 Stelle verso il presidente uscente con l’incedere degli scrutini, Enrico Letta ha fatto tributare ai suoi un lungo applauso al Capo dello Stato, Azione e Italia Viva si dicono soddisfatti, con Renzi felicissimo del duetto con Draghi rimasto a Palazzo Chigi. Soddisfazione in Forza Italia, mentre Giorgia Meloni parla di “Parlamento non all’altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare”. Tutti hanno – più o meno – una posizione chiara, tranne uno: Matteo Salvini. Il leader della Lega è il vero sconfitto di questa tornata, e la resa dei conti per lui è vicina: la coalizione di centrodestra si è frantumata nell’esatto istante in cui ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) L’imminente (ri)elezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha visto diversi leader autoproclamatisi vincitori di questa estenuante partita politica: Giuseppe Conte ha sottolineato il crescente consenso del Movimento 5 Stelleil presidente uscente con l’incedere degli scrutini, Enrico Letta ha fatto tributare ai suoi un lungo applauso al Capo dello Stato, Azione e Italia Viva si dicono soddisfatti, con Renzi felicissimo del duetto con Draghi rimasto a Palazzo Chigi. Soddisfazione in Forza Italia, mentre Giorgia Meloni parla di “Parlamento non all’altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare”. Tutti hanno – più o meno – una posizione chiara, tranne uno: Matteo. Il leader della Lega è il vero sconfitto di questa tornata, e la resa dei conti per lui è vicina: la coalizione di centrodestra si è frantumata nell’esatto istante in cui ...

ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - steganiania : RT @tempoweb: 'Vuole lasciare il #governo' #GiancarloGiorgetti verso le #dimissioni dopo il bis di #Mattarella - benaltieri : Matteo Salvini uomo di Stato. Con un colpo ha: Abbattuto Casellati. Una Odalisca del Sultano, Zia di Ruby. Rinforza… - magachappy1 : RT @ilfoglio_it: ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”, dice… - xgthk_______Tt8 : RT @arcupede: @Musso___ @matteosalvinimi Draghismo senza limitismo endgame (sanno che sta arrivando la bufera) -