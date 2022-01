Giallo sull'ingegnere italiano morto a Amsterdam. Si indaga per omicidio (Di sabato 29 gennaio 2022) Paolo Moroni, 43 anni originario di Allumiere, viveva e lavorava da alcuni anni in Olanda. La polizia olandese al lavoro per ricostruire la dinamica del decesso Leggi su repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Paolo Moroni, 43 anni originario di Allumiere, viveva e lavorava da alcuni anni in Olanda. La polizia olandese al lavoro per ricostruire la dinamica del decesso

Advertising

Italia_Notizie : Giallo sull'ingegnere italiano morto a Amsterdam. Si indaga per omicidio - infoitinterno : Giallo sull'ingegnere italiano morto a Amsterdam. Si indaga per omicidio - rep_roma : Giallo sull'ingegnere italiano morto a Amsterdam. Si indaga per omicidio [di Aurelio Petri] [aggiornamento delle 15… - mrfrancescato : @ricpuglisi Drammatizzano anche sull'ucraina. E sul giallo di Trieste. - rep_roma : Giallo sull'ingegnere italiano morto a Amsterdam. Si indaga per omicidio [di Aurelio Petri] [aggiornamento delle 11… -