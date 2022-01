GF Vip 6 | 38esima puntata | Soleil Sorge riabbraccia la sua Simba

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il 28 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la trentottesimadel Grande Fratello Vip. La produzione del reality show ha deciso di fare una sorpresa speciale a. La modella ha incontrato sua zia, e la sua amata cagnolina. Riassumiamo insieme quanto accaduto nel corso della diretta. GF Vip 6, 28 gennaio: serata di grandi emozioni perLa settimana appena trascorsa non è stata particolarmente positiva per. La modella tra le mura di Cinecittà ha vissuto diversi momenti di sconforto. Per tiragli su il morale, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di riservare lei una bellissima sorpresa. (l’articolo continua dopo la foto.) Dopo aver aperto il collegamento con la Casa, ...