Elezioni in Portogallo. La parabola della “geringonça” (e della sinistra) (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio il Portogallo sceglie i nuovi membri del Parlamento. L’accordo della “geringonça”, termine portoghese che significa “pasticcio” e con il quale è stata definita la coalizione eterodossa con cui il premier socialista Antonio Costa ha governato il Paese dal 2015, è arrivato al capolinea. L’alleanza aveva unito il Partito comunista portoghese (Pcp) e il Blocco di sinistra (Be), ma non ha più resistito. Ad ottobre le forze politiche hanno troncato l’alleanza portando al voto anticipato. A separare il Pcp e il Be è l’ipotesi che il governo di Costa non avrebbe rispettato l’accordo per aumentare il salario minimo, gli stipendi dei dipendenti pubblici e la promessa di rendere meno costosi i trasporti pubblici, oltre all’approvazione di investimenti per rafforzare il sistema sanitario ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio ilsceglie i nuovi membri del Parlamento. L’accordo”, termine portoghese che significa “pasticcio” e con il quale è stata definita la coalizione eterodossa con cui il premier socialista Antonio Costa ha governato il Paese dal 2015, è arrivato al capolinea. L’alleanza aveva unito il Partito comunista portoghese (Pcp) e il Blocco di(Be), ma non ha più resistito. Ad ottobre le forze politiche hanno troncato l’alleanza portando al voto anticipato. A separare il Pcp e il Be è l’ipotesi che il governo di Costa non avrebbe rispettato l’accordo per aumentare il salario minimo, gli stipendi dei dipendenti pubblici e la promessa di rendere meno costosi i trasporti pubblici, oltre all’approvazione di investimenti per rafforzare il sistema sanitario ...

