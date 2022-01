Delitto di Cogne | la ricostruzione in un nuovo documentario su Sky

Leggi su gqitalia

(Di sabato 29 gennaio 2022) Centralino: «Pronto».Voce di donna: «Ascolti mio figlio ha vomitato sangue e non respira, abito a».Centralino: «Un attimo che le passo subito...».Urla.Centralino: «Allora, no, con calma, devo avere l’indirizzo, abbia pazienza».«Fate presto, la prego. Mio figlio ha vomitato sangue, venga subito. Abito a». Sono le 8.28 del 30 gennaio 2002, un mercoledì. Una mamma di trent'anni, Annamaria Franzoni, chiama il 118. Urla che il suo bambino, Samuele, sta morendo. Dice di abitare a Montroz, una piccola frazione diin Val d'Aosta. Il piccolo ha tre anni e due mesi, morirà due ore dopo tra le mani dei soccorritori. La madre dice di averlo trovato con la testa spaccata nel suo lettone. «Sono uscita per accompagnare il mio figlio più grande, Davide, alla fermata del bus. Quando sono tornata ho trovato Samuele in un mare di ...