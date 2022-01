Covid, i dati: 137.147 i nuovi contagi e 377 morti. Scendono le terapie intensive e i ricoveri (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 137.147 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 143.898. Le vittime sono invece 377, nelle scorse 24 ore 378. Dall’inizio della pandemia sono 10.821.375 gli italiani contagiati dal Covid: gli attualmente positivi sono 2.664.648, in calo di 4.180 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 145.914. I dimessi e i guariti sono invece 8.010.813 con un incremento di 141.230 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono 999.490 (ieri: 1.051.288). Il tasso di positività è al 13,7%, stabile. Sono invece 1.588 le terapie intensive, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 118. I ricoverati con sintomi nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono 137.147 idanelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 143.898. Le vittime sono invece 377, nelle scorse 24 ore 378. Dall’inizio della pandemia sono 10.821.375 gli italianiati dal: gli attualmente positivi sono 2.664.648, in calo di 4.180 nelle ultime 24 ore mentre isono 145.914. I dimessi e i guariti sono invece 8.010.813 con un incremento di 141.230 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono 999.490 (ieri: 1.051.288). Il tasso di positività è al 13,7%, stabile. Sono invece 1.588 le, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 118. I ricoverati con sintomi nei ...

