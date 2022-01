Conclusi i lavori di sicurezza all’Istituto?“Basilio Focaccia”

Advertising

OnofrioRota : RT @FernandoVecchi4: Conclusi i lavori del 1 Congresso Terra Viva Campania e del 7 Congresso della Fai Cisl Campania. I saluti e gli auguri… - salernonotizie : Scuole: Al Focaccia di Salerno conclusi lavori di efficientamento energetico - Ugo59321304 : @SforzaFogliani Iniziativa lodevole (l'apprezzamento a lavori conclusi). - FernandoVecchi4 : Conclusi i lavori del 1 Congresso Terra Viva Campania e del 7 Congresso della Fai Cisl Campania. I saluti e gli aug… - PalermoToday : Caserma dei carabinieri di Alia, conclusi i lavori di risanamento -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusi lavori

Salernonotizie.it

Ci siamo quasi: Chiavazza tra qualche mese avrà di nuovo il suo campo sportivo. In viale Venezia si sono quasi: il tappeto in erba sintetica è quasi tutto piazzato. All'appello mancano ancora gli allacci fognari, luci e tribune, ma l'amministrazione conta di poterlo mettere a disposizione ...'Stanno per essere- afferma l'assessora Tonelli - istradali su Via IV Novembre. È stata completata la cordonatura a protezione della ciclabile e la segnaletica orizzontale. È in ...È uscita in questi giorni la graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), del comune di Codigoro, aggiornata semestralmente Alla graduatoria accedono i cittadini ...Residenti, commercianti e studenti convivono con il cantiere da qualche mese. L’assessore: "Gli interventi stanno per essere conclusi" ...