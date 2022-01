Cagliari | Joao Pedro rientrato | ancora a parte Cragno e Nandez

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è chiusa la settimana di lavoro del, impegnato sabato 29 gennaio in mattinata al Centro sportivo di Assemini. Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dal suo staff, i rossoblù hanno iniziato la seduta con degli esercizi di attivazione. A seguire esercitazioni tecniche e una partita, a ranghi misti, giocata con la Primavera. In gruppo il capitanoalla base dopo lo stage di Coverciano con la Nazionale azzurra. Damir Ceter, Alessioe Nahitanhanno proseguito i lavori personalizzati. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 1° febbraio, al mattino, quando comincerà la settimana di preparazione che porterà ilalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. SportFace.

