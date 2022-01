Benevento-Parma, si torna al 50% di pubblico: al via la prevendita (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento Calcio comunica, così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di lunedì 31 gennaio, e fino alle ore 14:00 (inizio gara) di sabato 5 febbraio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento–Parma, in programma il giorno 5 febbraio 2022 alle ore 14:00. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi a disposizione dei tagliandi con prezzo agevolato. I ticket d’ingresso saranno disponibili solo ed ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– IlCalcio comunica, così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021, che consentono la partecipazione delentro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di lunedì 31 gennaio, e fino alle ore 14:00 (inizio gara) di sabato 5 febbraio 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 5 febbraio 2022 alle ore 14:00. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi a disposizione dei tagliandi con prezzo agevolato. I ticket d’ingresso saranno disponibili solo ed ...

anteprima24 : ** ##Benevento-#Parma, si torna al 50% di pubblico: al via la prevendita ** - Max_Mogavero : Le cessioni di Lapadula e Moncini, l’arrivo di un altro attaccante: #Benevento, tutto in tre giorni. Per ora, non c… - Telespazio1 : A Benevento Buffon difenderà la porta del Parma da neo quarantaquattrenne - sm__rt63 : RT @abcd2018a: Il senso della vita - strider1982 : @SiegNico @Blucerchiando Non siamo noi...a Benevento non aveva brillato e a Parma anche peggio. Ci sta che arrivi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Parma Juventus ancora sul mercato: in arrivo Zakaria, Kulusevski e Bentancur nel mirino del Tottenham ...00 Lione - St Etienne 1 - 0 CALCIO - SERIE B 20:30 Parma - Frosinone 0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 18:...00 Cosenza - Ascoli 1 - 3 14:00 Alessandria - Benevento 2 - 0 14:00 Como - Crotone 1 - 1 14:00 SPAL - ...

Risultati calcio live, sabato 29 gennaio 2022 - Calciomagazine ...00 ITALIA PRIMAVERA 2 Cesena U19 - Benevento U19 4 - 0 (Finale) Reggina U19 - Frosinone U19 2 - 3 (Finale) Alessandria U19 - Parma U19 14:30SRF Ascoli U19 - Salernitana U19 14:30SRF Cremonese U19 - ...

Serie B, definito l’orario di Benevento - Parma Ottopagine Benevento, Moncini nel mirino del Bari Possibile futuro in Serie C per Gabriele Moncini? La punta del Benevento, finora protagonista con 3 reti in 15 presenze tra Serie B e Coppa Italia,.

Venezia, il Benevento non ha ancora accettato l'offerta per Lapadula: la situazione Gianluca Lapadula era il primo sulla lista del Venezia per andare a completare il reparto offensivo ma al momento la trattativa con il Benevento non procede. Il club campano, infa ...

