Amici | Alessandra Celentano spaventa la redazione

Leggi su formatonews

(Di sabato 29 gennaio 2022) La maestraha fatto una proposta alla produzione, gli allievi tremano. La corsa al serale è iniziata…fa una proposta alla produzione (Più Donna)Tra Raimondo Todaro eormai è guerra aperta. Il nuovo professore diha messo in discussione la permanenza dell’allieva Carola e la nota maestra di classico non ha potuto accettare una tale considerazione. A fronte di questo, la storica professoressa ha proposto alla produzione di indire tante gare di tecnica, quante quelle realizzate sulla base dell’improvvisazione. Questo per permettere alla sua allieva di dimostrare quanto vale. Todaro non aveva accettato la proposta, ma la produzione ha idee ben diverse. Per non svantaggiare gli allievi nella corsa al ...