Alfonso Signorini prende in giro Lulù Selassiè con una parodia su Instagram (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) In questo periodo stanno spopolando sui social i VIDEO parodia di Lulù Selassiè e, a quanto pare, anche Alfonso Signorini è rimasto particolarmente colpito da uno di essi. Nello specifico, il conduttore ha condiviso sul suo profilo Instagram una clip che ha molto divertito i fan. Si tratta di un filmato in cui è ipotizzata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 29 gennaio 2022) In questo periodo stanno spopolando sui social idie, a quanto pare, ancheè rimasto particolarmente colpito da uno di essi. Nello specifico, il conduttore ha condiviso sul suo profilouna clip che ha molto divertito i fan. Si tratta di un filmato in cui è ipotizzata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

EnricoTurcato : Claudio Lotito Alfonso Signorini Amadeus Giuseppe Cruciani Dino Zoff Fanno sempre i burloni, i simpatici, i pagli… - pietroraffa : Alfonso Signorini. Ma come fate, Santo Iddio #Quirinale2022 #PresidenzaDellaRepubblica - Link4Universe : Nota: a quanto leggo non c'era davvero il nome di Siffredi ma c'era invece Alfonso Signorini..quindi ecco, non camb… - PasqualeMarro : #GiacomoUrtis scorda il microfono acceso e inguaia #alfonsosignorini - paolettatrash : RT @saggioilmatto: Alfonso Signorini che umilia Nicola Pisu per 'meriti di essere trattata male' a Miriana, come giusto che sia, ma di fron… -