1 Station Radio – “Strategia Napoli chiara, occhio a chi smentisce Amazon” (Di sabato 29 gennaio 2022) Jeff Bezos fondatore di Amazon vuole il Napoli. Una notizia che continua a circolare, anche perché non arrivano smentite ufficiali. In giornata il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è affrettato ad intervenire sul rinnovo di Spalletti. La SSCN ha emesso un comunicato molto duro da parte della società partenopea, che vuole mettere a tacere tutte le voci sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina azzurra. Una cosa che invece non è stata fatta quando si è parlato di Jeff Bezos interessato al Napoli. Una notizia lanciata da Luca Cerchione, che l’ha confermata a Napolipiu. Va ricordato che la società di De Laurentiis si affrettò a smentire anche la voce che anticipava Amazon come sponsor del Napoli. Voce che poi fu confermata dopo qualche giorno, nonostante le ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Jeff Bezos fondatore divuole il. Una notizia che continua a circolare, anche perché non arrivano smentite ufficiali. In giornata ildi Aurelio De Laurentiis si è affrettato ad intervenire sul rinnovo di Spalletti. La SSCN ha emesso un comunicato molto duro da parte della società partenopea, che vuole mettere a tacere tutte le voci sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina azzurra. Una cosa che invece non è stata fatta quando si è parlato di Jeff Bezos interessato al. Una notizia lanciata da Luca Cerchione, che l’ha confermata apiu. Va ricordato che la società di De Laurentiis si affrettò a smentire anche la voce che anticipavacome sponsor del. Voce che poi fu confermata dopo qualche giorno, nonostante le ...

Advertising

Relycat16 : RT @EddieDonovanOne: Listen to my Eddie Donovan Music 24/7 Radio Station! Ascoltate il canale radio Eddie Donovan Music! - StudioRadioLC : #SuenaAhora Station ID - Una Radio diferente #NowPLaying #Apoya #TalentoIndependiente #DaleLike #RT #Comparte #BuenaMusica #OnAirNow - RdtRadioStation : Buongiorno ragazzi, vi aspettiamo in diretta oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.00 su RDT Radio Station & su Ra… - RdtRadioStation : Retro Momens Live, con Luca Pantani, ogni sabato e domenica a partire dalle 13.15 su RDT Radio Station Rivivi la mu… - Phylo13 : Tra un po’ sarò ospite in diretta radio su 1 Station Radio Fm 101.400 con @lucacerchione per One Football Club. Seguitemi se vi va! -