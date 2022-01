Vaccini, all’hub di Napoli finte punture a bambole contro le paure dei bimbi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – finte vaccinazioni, questa volta a fin di bene, per rasserenare i bimbi giunti in mattinata alla scuola Andrea Angiulli del rione Sanità a Napoli dove è stato inaugurato il nuovo hub destinato ai minori residenti in zona. E’ l’escamotage utilizzato per convincere Rebecca, la prima bimba che ha avuto accesso all’hub, dai dottori e dalle infermiere che hanno simulato l’iniezione alla sua bambola prima di farla, questa volta per davvero, a lei. ”Piccoli espedienti – spiegano gli addetti ai lavori – sui quali ormai si specializza chi da giorni è impegnato nella campagna vaccinale diretta ai bambini dai 5 agli 11 anni”. L ‘open day vaccinale pediatrico e’ stato promosso dal 17esimo circolo didattico d’intesa con Fondazione di Comunità San Gennaro, la Regione Campania, Asl ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutivaccinazioni, questa volta a fin di bene, per rasserenare igiunti in mattinata alla scuola Andrea Angiulli del rione Sanità adove è stato inaugurato il nuovo hub destinato ai minori residenti in zona. E’ l’escamotage utilizzato per convincere Rebecca, la prima bimba che ha avuto accesso, dai dottori e dalle infermiere che hanno simulato l’iniezione alla sua bambola prima di farla, questa volta per davvero, a lei. ”Piccoli espedienti – spiegano gli addetti ai lavori – sui quali ormai si specializza chi da giorni è impegnato nella campagna vaccinale diretta ai bambini dai 5 agli 11 anni”. L ‘open day vaccinale pediatrico e’ stato promosso dal 17esimo circolo didattico d’intesa con Fondazione di Comunità San Gennaro, la Regione Campania, Asl ...

anteprima24 : ** Vaccini, all'hub di #Napoli finte punture a bambole contro le paure dei #Bimbi ** - isolinafelice : RT @AbracaBarna: È tornato il #Bassetti di sempre: non esiste cura alternativa ai #vaccini. Infatti l’ex collega #Galli (anziano e trivacci… - thewaterflea : RT @AbracaBarna: È tornato il #Bassetti di sempre: non esiste cura alternativa ai #vaccini. Infatti l’ex collega #Galli (anziano e trivacci… - RedazioneLaNews : #Roma Vaccini anti-Covid per bambini,aperto un nuovo hub all'Auditorium Parco della Musica - EureosCriss : RT @AbracaBarna: È tornato il #Bassetti di sempre: non esiste cura alternativa ai #vaccini. Infatti l’ex collega #Galli (anziano e trivacci… -