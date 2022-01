THE EXPOSE’: imbalsamatori trovano vene e arterie piene di grumi gommosi “mai visti prima” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore dell’agenzia funebre e imbalsamatore certificato dal consiglio di amministrazione, Richard Hirschman ha fatto una scoperta sorprendente nei corpi delle persone decedute. Ha rivelato di aver trovato arterie e vene piene di combinazioni innaturali di coaguli di sangue con strani materiali fibrosi che stanno riempiendo completamente il sistema vascolare. Secondo Hirschman, questo è diverso … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore dell’agenzia funebre e imbalsamatore certificato dal consiglio di amministrazione, Richard Hirschman ha fatto una scoperta sorprendente nei corpi delle persone decedute. Ha rivelato di aver trovatodi combinazioni innaturali di coaguli di sangue con strani materiali fibrosi che stanno riempiendo completamente il sistema vascolare. Secondo Hirschman, questo è diverso … proviene da Database Italia.

