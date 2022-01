Scuola, anche ai bimbi delle elementari tamponi gratis in farmacia. Per i più grandi basterà il Green pass (Di venerdì 28 gennaio 2022) anche per i bambini delle elementari si potrà finalmente avere accesso ai tamponi gratis non solo presso i Drive-in e le strutture delle Asl, ma anche presso le farmacie e i centri convenzionati. La novità è contenuta nel decreto Sostegni pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che prevede anche «altre misure urgenti» inerenti il Covid. Per accedere ai test gratuiti, però, esattamente come avveniva già per gli studenti delle secondarie, servirà la prescrizione del medico. tamponi gratis alle elementari e mascherine Ffp2 Lo stanziamento per i tamponi gratis per gli alunni delle elementari ammonta a 19,2 milioni di euro. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022)per i bambinisi potrà finalmente avere accesso ainon solo presso i Drive-in e le struttureAsl, mapresso le farmacie e i centri convenzionati. La novità è contenuta nel decreto Sostegni pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che prevede«altre misure urgenti» inerenti il Covid. Per accedere ai test gratuiti, però, esattamente come avveniva già per gli studentisecondarie, servirà la prescrizione del medico.allee mascherine Ffp2 Lo stanziamento per iper gli alunniammonta a 19,2 milioni di euro. ...

