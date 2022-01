Salernitana, ufficiale l’arrivo in prestito di Verdi dal Torino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il mercato della Salernitana entra nella fase decisiva. In giornata la società campana ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi”. Il calciatore indosserà la maglia numero 10. Ma non è l’unico rinforzo individuato dal ds Walter Sabatini”. In arrivo dal Brasile c’è anche il centrocampista 22enne Ederson, di cui il Corinthians ha già annunciato la cessione ai granata. Per la mediana i granata hanno messo nel mirino pure Emil Bohinen, norvegese classe ’99 del Cska Mosca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il mercato dellaentra nella fase decisiva. In giornata la società campana ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con ilF.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone”. Il calciatore indosserà la maglia numero 10. Ma non è l’unico rinforzo individuato dal ds Walter Sabatini”. In arrivo dal Brasile c’è anche il centrocampista 22enne Ederson, di cui il Corinthians ha già annunciato la cessione ai granata. Per la mediana i granata hanno messo nel mirino pure Emil Bohinen, norvegese classe ’99 del Cska Mosca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

