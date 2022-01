Razzia di ricci di mare sui fondali di Santa Marinella | multe salate per due sub

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– Fermati con 10miladi, dalle Fiamme Gialle aeronavali, due giovani sub sul litorale die multati per averne pescati illegalmente oltre 100 volte la quantità consentita. Scoperti e sanzionati due pescatori non professionali, in trasferta dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). L’operazione, intrapresa dai militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, si è conclusa con il sequestro di tutto il pescato e delle attrezzature utilizzate. Tutti gli echinodermi sono stati prontamente reintrodotti, ancora vivi, in. Ad interrompere l’ennesima battuta di pesca illegale dididei due subacquei, sono stati i militari della Stazione Navale della Guardia ...