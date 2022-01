Quirinale, Letta dopo vertice con Conte e Salvini: “Abbiamo iniziato a parlarci. Soluzione non semplice, ma serve accordo. Preservare governo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Abbiamo iniziato a parlarci, mi spiace che sia successo soltanto adesso. Ma oggi si è dimostrato che nessuno in questo giro ha una maggioranza e serve un accordo tra le parti per un presidente o una presidente della Repubblica che sia all’altezza di Sergio Mattarella“. A rivendicarlo è il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando con i cronisti a Montecitorio dopo il flop della spallata tentata dal centrodestra con la candidatura di Casellati alla quinta votazione e l’incontro avuto subito dopo con il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente M5s, Giuseppe Conte. “So che ci si chiede ‘cos’avete fatto fino adesso? Abbiamo aspettato che il centrodestra facesse tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “, mi spiace che sia successo soltanto adesso. Ma oggi si è dimostrato che nessuno in questo giro ha una maggioranza euntra le parti per un presidente o una presidente della Repubblica che sia all’altezza di Sergio Mattarella“. A rivendicarlo è il segretario del Partito democratico, Enrico, parlando con i cronisti a Montecitorioil flop della spallata tentata dal centrodestra con la candidatura di Casellati alla quinta votazione e l’incontro avuto subitocon il leader della Lega, Matteo, e il presidente M5s, Giuseppe. “So che ci si chiede ‘cos’avete fatto fino adesso?aspettato che il centrodestra facesse tutto il ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - DSantanche : Il Centrodestra ha proposto nomi autorevoli e di spessore che potrebbero ricoprire al meglio la carica di Presiden… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - Lucidaentropia : RT @marioadinolfi: L’indicazione di Salvini e Conte, pare condivisa da Letta, è per Elisabetta Belloni presidente della Repubblica mantenen… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Quirinale2022, #Letta: “Mattarella il massimo? L’ho detto fin dall’inizio”. #ultimora -