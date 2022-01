Quirinale | Casellati non sfonda linea 400 Pesano malumori in Fi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Elisabetta, presidente del Senato e primo nome portato alla conta dell'aula dal centrodestra nella quinta votazione per il, si ferma a quota 382 voti. Non pochi ma lontani dalla ...

Lanon ha raggiunto neanche i 400 voti, soglia fissata dalla coalizione per riproporla ... A prescindere dalla partita per il, secondo gli strategist di Societe Generale lo spread ...La più votata è stata la presidente del Senato Elisabetta, che raggiunge 382 preferenze. Gli astenuti sono stati 406. Voti anche per il presidente uscente Sergio Mattarella e Nino Di Matteo.Un’altra fumata nera. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra per il Quirinale, ha ottenuto 382 voti nel quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della ...“Votare la seconda carica dello Stato non è una cosa provocatoria. Poi uno può decidere di convergere o meno, però è un voto”. Così il presidente della Regione Liguria e co-fondatore di Coraggio ...