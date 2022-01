Quirinale | Casellati arriva a quota 382 | 71 franchi tiratori | Mattarella a 46

Advertising

ZanAlessandro : Se passa #Casellati la legislatura è finita #Quirinale - Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - LucaMourinhismo : RT @lorepregliasco: Casellati si ferma a 382 voti con 446 votanti di centrodestra: almeno 64 franchi tiratori nella coalizione #Quirinale - Oblomov58 : #Salvini qui si rompe l'osso del collo e si gioca anche la segreteria della Lega. #Casellati #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Casellati

non è divisiva. Ho nuovamente invitato per il pomeriggio, dopo la fuga del mattino, i segretari di partiti di maggioranza per confrontarsi, in campo neutro', così il leader della Lega Matteo ...E' quanto ha dichiarato il presidente del M5s Giuseppe Conte in merito alla candidatura della presidente del Senato Maria Elisabettialla presidenza della Repubblica da parte della coalizione di centrodestra. 'Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste conte sulle cariche istituzionali. E' una forzatura ...Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si misurano sul nome della presidente del Senato Casellati. Il Pd: se passa cade il governo ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il fallimento del tentativo di Elisabetta Casellati impone di chiudere subito su un nome diverso”. Così Ettore Rosato di Iv su twitter mentre è ancora in corso lo spoglio.