Pirelli - Una storia lunga 150 anni

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono passati esattamente 150da quel 28 gennaio 1872 in cui, in uno studio notarile di Milano, veniva firmato l'atto di nascita della: le idee del giovane ingegnere GiovBattista, che dava il suo cognome all'avventura imprenditoriale sostenuta da un gruppo d'investitori, potevano così diventare realtà. L'azienda iniziò la propria attività con la lavorazione del caucciù, poi allargò il raggio d'azione ai più diversi prodotti di gomma, ai cavi e a molti altri rami, compresi i pneumatici per le biciclette, poi per le moto (nel 1899), infine per le auto (1901): la Itala di Borghese, Guizzardi e Barzini che vinse, nel 1907, la Pechino-Parigi era equipaggiata con coperture. Unaimprenditoriale di successo, dunque, arrivata fino ai giorni nostri, che l'azienda intende celebrare ...