Napoli: colpo Olivera, definite le cifre. Manca solo l'ufficialità (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli, l'affare è stato completamente definito. Arriverà a giugno in azzurro. Nei giorni scorsi ci sono state le smentite del presidente del Getafe e parzialmente quelle dell'agente, ma parole di facciata, perché Mathias Olivera si appresta ad essere un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha definito la trattativa e si appresta a chiudere l'operazione. Fino ad ora Cristiano Giuntoli non lo aveva ancora fatto perché sperava di portare il calciatore a Napoli, già nel mese di gennaio. Questo avrebbe voluto dire l'addio anticipato a Faouzi Ghoulam che piace alla Lazio. Olivera vestirà la maglia azzurra.Olivera-Napoli: le cifre dell'affare col Getafe Mathias Olivera sarà acquistato ...

