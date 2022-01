LIVE Tsitsipas-Medvedev 6-7 6-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: grande equilibrio nei primi due set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SCAPPA IN CORRIDOIO IL DRITTO DI Medvedev! 1 SET PARI! AD-40 Medvede salva di tutto e di più. Tsitsipas continua ad attaccare e chiude con un dritto da metà campo. 40-40 Dritto profondo del russo, Tsitsipas sbaglia il rovescio e spreca anche il secondo match point! 40-30 Il russo comanda lo scambio e annulla il primo set pinto con uno straordinario dritto lungolinea. 40-15 Medvedev va lungo con il dritto. 2 SET POINT PER IL GRECO! 30-15 Medvedev risponde corto e Tsitsipas chiude con una bellissima volée. 15-15 Ottima prima e smash del greco. 0-15 Stecca il dritto Tsitsipas. Medvedev parecchio nervoso ora! Il russo se la prende con l’arbitro con toni davvero duri! 5-4 ALTRO ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 SCAPPA IN CORRIDOIO IL DRITTO DI! 1 SET PARI! AD-40 Medvede salva di tutto e di più.continua ad attaccare e chiude con un dritto da metà campo. 40-40 Dritto profondo del russo,sbaglia il rovescio e spreca anche il secondo match point! 40-30 Il russo comanda lo scambio e annulla il primo set pinto con uno straordinario dritto lungolinea. 40-15va lungo con il dritto. 2 SET POINT PER IL GRECO! 30-15risponde corto echiude con una bellissima volée. 15-15 Ottima prima e smash del greco. 0-15 Stecca il drittoparecchio nervoso ora! Il russo se la prende con l’arbitro con toni davvero duri! 5-4 ALTRO ...

