LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: ottimo inizio di Nadal nel 4° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Anche Nadal non perde punti nei game rapidi. 40-0 Gran stop volley di Nadal dopo l’attacco diagonale. 30-0 Ace per il maiorchino. 15-0 Buona prima di Nadal. 1-1 Servizio a zero del romano, più reattivo di Nadal. 40-0 12° ace dell’italiano. 30-0 Servizio e diritto a sventaglio e chiusura con la smorzata. 15-0 Nadal trova meno profondità rispetto all’inizio: Berrettini riesce a spingere. 0-1 GRAN PUNTO GIOCATO DA ENTRAMBI! Berrettini trova due grandi recuperi tra cui un lob ma poi sbaglia con il diritto d’attacco. 40-30 Gran prima di Nadal. 30-30 SMORZATA ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Anchenon perde punti nei game rapidi. 40-0 Gran stop volley didopo l’attacco diagonale. 30-0 Ace per il maiorchino. 15-0 Buona prima di. 1-1 Servizio a zero del romano, più reattivo di. 40-0 12° ace dell’italiano. 30-0 Servizio e diritto a sventaglio e chiusura con la smorzata. 15-0trova meno profondità rispetto all’riesce a spingere. 0-1 GRAN PUNTO GIOCATO DA ENTRAMBI!trova due grandi recuperi tra cui un lob ma poi sbaglia con il diritto d’attacco. 40-30 Gran prima di. 30-30 SMORZATA ...

