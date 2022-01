Juan Jesus: «Non sono scaramantico: vogliamo vincere lo scudetto. Non devo dimostrare nulla a nessuno» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Il centrale brasiliano ha iniziato come alternativa, poi – a causa di una serie di situazioni, dagli infortuni alla Coppa d’Africa passando per la partenza di Manolas – si è ritrovato a diventare sempre più importante per la squadra. Queste le sue dichiarazioni. A inizio anno la difesa titolare del Napoli era Koulibaly-Manolas, poi Koulibaly ha giocato con Rrahmani. Ora sta giocando Juan Jesus. Il risultato non cambia: gli azzurri hanno la difesa meno battuta del campionato. Certo, difendiamo bene indipendentemente da chi gioca. Ora state parlando con un difensore ma è un lavoro di squadra. Abbiamo i centrocampisti davanti a noi, i terzini che ci coprono quando dobbiamo uscire. L’attaccante che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022), difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Il centrale brasiliano ha iniziato come alternativa, poi – a causa di una serie di situazioni, dagli infortuni alla Coppa d’Africa passando per la partenza di Manolas – si è ritrovato a diventare sempre più importante per la squadra. Queste le sue dichiarazioni. A inizio anno la difesa titolare del Napoli era Koulibaly-Manolas, poi Koulibaly ha giocato con Rrahmani. Ora sta giocando. Il risultato non cambia: gli azzurri hanno la difesa meno battuta del campionato. Certo, difendiamo bene indipendentemente da chi gioca. Ora state parlando con un difensore ma è un lavoro di squadra. Abbiamo i centrocampisti davanti a noi, i terzini che ci coprono quando dobbiamo uscire. L’attaccante che ...

