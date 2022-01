Jean-Paul Belmondo : cinq mois après sa mort, son petit-fils va devenir papa pour la première fois (Di venerdì 28 gennaio 2022) Une magnifique nouvelle ! À travers une série de clichés en noir et blanc, Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian ont annoncé attendre leur premier enfant. “après plusieurs mois à garder le secret tant bien que mal, nous sommes heureux de vous annoncer une grande nouvelle… La famille Belmondo-Ristiguian va s’agrandir pour le plus grand bonheur de tout le monde !“, ont-ils dévoilé sur Instagram. Une annonce qui a touché les internautes qui ont été nombreux à réagir : “La descendance Belmondo est assurée alors. Encore félicitations à toute la famille !” ; “Félicitations et la bénédiction d’un garçon pour transmettre le nom” ; mais aussi : “Félicitations !! Un être cher s’en va et autre petit être arrive comme c’est souvent le cas dans les familles !!” ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Une magnifique nouvelle ! À travers une série de clichés en noir et blanc, Alessandroet Méliné Ristiguian ont annoncé attendre leur premier enfant. “plusieursà garder le secret tant bien que mal, nous sommes heureux de vous annoncer une grande nouvelle… La famille-Ristiguian va s’agrandirle plus grand bonheur de tout le monde !“, ont-ils dévoilé sur Instagram. Une annonce qui a touché les internautes qui ont été nombreux à réagir : “La descendanceest assurée alors. Encore félicitations à toute la famille !” ; “Félicitations et la bénédiction d’un garçontransmettre le nom” ; mais aussi : “Félicitations !! Un être cher s’en va et autreêtre arrive comme c’est souvent le cas dans les familles !!” ...

