Incidente sulla Colombo: rallentamenti in direzione Roma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Code e rallentamenti su via Cristoforo Colombo, in direzione Roma, a causa di un Incidente avvenuto intorno alle 8.20 di questa mattina. Incidente sulla Colombo Lo scontro è avvenuto all'altezza di Acilia, tra via Pindaro e via di Acilia. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'Incidente, che sembrerebbe essere di live entità e che, fortunatamente, non sembrerebbe aver riportato feriti. Al momento permangono rallentamenti in direzione della Capitale. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

