Il robot sociale prossimo venturo: solo uno sguardo “tragico” ci potrà salvare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Senza l’occhio capace di fissare non cedendo lo sguardo allo sguardo pietrificatore della Medusa non vediamo. E’ il paradosso dello spirito tragico. Chi è l’uomo più gioioso, l’uomo che vuole la gioia: chi più soffre ed è sovrastato dalla morte perenne. I massimi esultatori (non: esaltatori) della salute sono due disgraziati che dovevano farsi leggere, Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche. E colui che rese la gioia il suo testamento per l’umanità, fu un disgraziato incontinente di stomaco, sordo, con il fegato duro quanto un sasso di piombo, Ludwig van Beethoven; nello sconforto e nell’energia il massimo esponente della nostra specie. Lo spirito tragico è lo spirito del capovolgimento. Più terribilmente oso conoscere e vivere, massimamente mi incoraggio a vivere (o soccombo). Le persone così così sfuggono la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Senza l’occhio capace di fissare non cedendo loallopietrificatore della Medusa non vediamo. E’ il paradosso dello spirito. Chi è l’uomo più gioioso, l’uomo che vuole la gioia: chi più soffre ed è sovrastato dalla morte perenne. I massimi esultatori (non: esaltatori) della salute sono due disgraziati che dovevano farsi leggere, Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche. E colui che rese la gioia il suo testamento per l’umanità, fu un disgraziato incontinente di stomaco, sordo, con il fegato duro quanto un sasso di piombo, Ludwig van Beethoven; nello sconforto e nell’energia il massimo esponente della nostra specie. Lo spiritoè lo spirito del capovolgimento. Più terribilmente oso conoscere e vivere, massimamente mi incoraggio a vivere (o soccombo). Le persone così così sfuggono la ...

