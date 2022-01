Il Covid ci rende (anche) ipocondriaci

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilci: la paura perenne di essere contagiati, o di contagiare, è diventata una costante nella nostra vita, tanto da farci sentire sempre più spesso malatise non lo siamo. La realtà, certo, è quella che è, ma sicuramente certe interpretazioni o previsioni, pur se basate su dati scientifici - come il fatto che «la premo tutti» o che «contagerà gran parte della popolazione mondiale» come ha fatto saperel’OMS - non aiutano, se diventano un pensiero fisso che ci distoglie dal resto. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Psichiatria, che dice che ora incombe una minaccia nella minaccia, che ha chiamato proprio «ipocondria da». Si tratta dell’ennesimo avvertimento della Sip, che da tempo fa ...

