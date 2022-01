I programmi in tv oggi, 29 gennaio 2022: film e intrattenimento (Di sabato 29 gennaio 2022) Su Rai Uno Tale e quale show; su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata del 29 gennaio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 29 gennaio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 La conferenza. La conferenza di Wannsee si svolse nel gennaio 1942 in una villa sulla riva del lago Großer Wannsee nella periferia a sud di Berlino. Coinvolse quindici personaggi di primo piano ... Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) Su Rai Uno Tale e quale show; su Canale 5 C’é posta per te. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 La conferenza. La conferenza di Wannsee si svolse nel1942 in una villa sulla riva del lago Großer Wannsee nella periferia a sud di Berlino. Coinvolse quindici personaggi di primo piano ...

