GF Vip, Delia Duran: “Ho avuto una storia con Aida Yespica” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella Casa più spiata d’Italia la moglie di Alex Belli ha confidato di essere bisessuale. Confessione bomba al Grande Fratello Vip! Delia Duran ha rivelato nel bunker di Cinecittà di aver avuto in passato una love story con Aida Yespica! La moglie di Alex Belli ha raccontato tutto a Miriana Trevisan, con la quale ha Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella Casa più spiata d’Italia la moglie di Alex Belli ha confidato di essere bisessuale. Confessione bomba al Grande Fratello Vip!ha rivelato nel bunker di Cinecittà di averin passato una love story con! La moglie di Alex Belli ha raccontato tutto a Miriana Trevisan, con la quale ha

ricciol21194899 : @teamsoleilsorge per me grande fratello vip. mi fai schifo vergognasi manila e miriana nath,delia jessica lulu parl… - infoitcultura : Delia parla di Alex: “Lui sta rischiando di perdere tutto” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - hopeangel365 : Nuova bomba di Lulù #gfvip #fairylu #manuel #lulu #jessvip #Jeru #delia - StigmabaseF : Geppi Cucciari in lacrime dopo la storia di Lucy Salani, la 98enne - Biccy: Fabiano Minacci • 26 Gen 2022. LGBT · C… - infoitcultura : GF Vip 6, Lulù stanca del trio Soleil-Alex-Delia: 'Chiudiamoci in camera' -