Genoa, accordo per l’arrivo di Amiri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci siamo: il Genoa ha trovato l’accordo per Nadiem Amiri dal Bayer Leverkusen. Il Grifo avrà così un rinforzo di caratura internazionale ed esperienza per la trequarti offensiva. Genoa-Amiri, cifre e formula Il tedesco sbarcherà sulla città della lanterna sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro. Una continua campagna di rivoluzione per il nuovo Genoa di Alexander Blessin, in una nuova veste per cercare una disperata permanenza in Serie A. l’arrivo per formalizzare visite e firma dovrebbe avvenire nella giornata di oggi o al massimo domani. Dopo Yeboah e Piccoli, dunque, il nuovo attacco genovese sta prendendo forma. L’Aspirina era in Germania dal 2019, collezionando 71 apparizioni e 4 cenrtri in Bundesliga. Una presenza non fissa ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci siamo: ilha trovato l’per Nadiemdal Bayer Leverkusen. Il Grifo avrà così un rinforzo di caratura internazionale ed esperienza per la trequarti offensiva., cifre e formula Il tedesco sbarcherà sulla città della lanterna sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro. Una continua campagna di rivoluzione per il nuovodi Alexander Blessin, in una nuova veste per cercare una disperata permanenza in Serie A.per formalizzare visite e firma dovrebbe avvenire nella giornata di oggi o al massimo domani. Dopo Yeboah e Piccoli, dunque, il nuovo attacco genovese sta prendendo forma. L’Aspirina era in Germania dal 2019, collezionando 71 apparizioni e 4 cenrtri in Bundesliga. Una presenza non fissa ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Caicedp, accordo impostato con il #Genoa per buonuscita. Avevamo detto domani #Inter. Domani. Cinque mesi di contratto - zazoomblog : Genoa trovato l’accordo per il centrocampista: c’è la notizia! - #Genoa #trovato #l’accordo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Genoa, accordo con il Bayer Leverkusen per Amiri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Genoa, accordo con il Bayer Leverkusen per Amiri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Genoa, accordo con il Bayer Leverkusen per Amiri -