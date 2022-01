Eurojackpot oggi | venerdì 28 gennaio 2022 | i numeri vincenti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Estrazionedi28. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, ...

Ultime Notizie dalla rete : Eurojackpot oggi

: le caratteristiche del gioco Da quando il gioco è stato creato l'estrazione dell'si tiene ogni venerdì sera alle 21:00 in diretta da Helsinki e prevede il sorteggio di 5 ...28 gennaio 2022. I risultati del concorso di, venerdì 28 gennaio 2022 , in diretta su Il Corriere della Città . Puntuale come ogni venerdì sera arriva l'estrazione dell' ...ZOPPOLA - «In poche ore sono diventato prima Paperone e poi Paperino». Non c’è paragone più calzante, tra il personaggio dei fumetti multimilionario che fa il ...«In poche ore sono diventato prima Paperone e poi Paperino». Non c’è paragone più calzante, tra il personaggio dei fumetti multimilionario che fa il bagno nei ...