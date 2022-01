Covid, in Italia scendono Rt e incidenza. In calo anche i ricoveri e le terapie intensive (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – scendono indice Rt e incidenza, calano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di area medica in ospedale. E’ il quadro dell’epidemia Covid in Italia oggi secondo i numeri del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. INDICE RT E incidenza “Si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.823 ogni 100.000 abitanti (21 -27 gennaio) contro 2011 ogni 100mila abitanti (14-20 gennaio), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 5– 18 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 – 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”, si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma –indice Rt e, calano iin terapia intensiva e nei reparti di area medica in ospedale. E’ il quadro dell’epidemiainoggi secondo i numeri del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. INDICE RT E“Si osserva una diminuzione dell’settimanale a livello nazionale: 1.823 ogni 100.000 abitanti (21 -27 gennaio) contro 2011 ogni 100mila abitanti (14-20 gennaio), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 5– 18 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 – 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Arrivi da paesi europei: basta il Green Pass Sono state inoltre estese le misure per i cosiddetti ' corridoi turistici Covid - free '. Ingresso in Italia: basta il Green Pass L' ordinanza del 14 dicembre 2021 prevedeva il rispetto di tre ...

Covid, in Italia scendono incidenza e Rt Scende anche il numero dei posti letto occupati per Covid nei reparti di terapia intensiva ed in quelli ordinari. Questa settimana, l'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale raggiunge ...

Covid, news di oggi. Figliuolo: "A febbraio primi arrivi pillola Pfizer". LIVE Sky Tg24 Quando arriverà in Italia la pillola anti Covid Paxlovid, prima consegna da 11.200 trattamenti La pillola anti covid Paxlovid prodotte da Pfizer arriveranno in Italia già a febbraio grazie a un contratto sottoscritto con l’azienda farmaceutica già produttrice del vaccino. Lo ha annunciato lo ...

Covid, in Italia scendono incidenza e Rt (Teleborsa) - In calo questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'indice di trasmissibilità Rt: l'incidenza è infatti pari a 1823 (rispetto al valore ...

