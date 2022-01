Advertising

zazoomblog : Covid: 21.329 nuovi casi e 77 morti in Lombardia calano ricoveri - #Covid: #21.329 #nuovi #morti - lecco_notizie : Covid. Sono 21.329 i nuovi positivi in Lombardia (12,2%), +509 a Lecco - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #28gennaio Casi +21.329(2.090.551 +1,03%) Deceduti +77(36.958 +0,21%) Guariti +34.188(1.646.… - LNotizie : Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-100). A fronte di 175.870 tamponi… - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte I pazienti guariti diventano 637.296 (+22.163 rispetto a ieri): 54.950 #Alessandria, 31.441 #Asti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 329

...casi da- 19 certamente preoccupante nonché temibile; numeri rilevanti per descrivere una situazione generale sul virus pandemico. In particolare, nella giornata odierna si registrano 21....Dall'inizio della pandemia sono 10.683.948 gli italiani contagiati dal. Gli attualmente ...un incremento di 181.594 rispetto a ieri I dati delle Regioni Lombardia Con 175.870 tamponi è di 21....Sono 865 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Cremona, 21.329 in Lombardia, a fronte di 175.870 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 12,1%.Covid, il bollettino di oggi 28 gennaio 2022. Sono 143.898 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...